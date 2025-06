Arriva Gasperini e la Roma cambia

A meno di accelerazioni improvvise, serviranno ancora un paio di giorni, forse tre, per la risoluzione del contratto con l'Atalanta e la sottoscrizione del triennale di Gasperini con la Roma. Ieri il tecnico era presente al Roland Garros, oggi sarà in città per partecipare al matrimonio di Scamacca. (...) Il ds Ghisolfi sta (in parte) mettendo mano agli errori commessi nella passata stagione e dopo Le Fée (18 milioni più 6 di bonus), ha chiuso con il Benfica per Dahl (11 milioni) ed è prossimo a fare altrettanto con l'Inter per Zalewski. (...) È chiaro che molto dipenderà dalle cessioni e dalle offerte che saranno recapitate a Trigoria. Per intenderci, se Svilar sarà ceduto (continua il braccio di ferro con il club: gli agenti del portiere chiedono 4 milioni, bonus inclusi, più un premio alla firma) oltre a trovare un sostituto, la Roma avrà più margine di manovra. Cambierebbe fino ad un certo punto, invece, il discorso relativo ad un eventuale addio di Dovbyk. Premesso che parlarne ora - senza nessuna offerta sul piatto per l'ucraino se non un timido interesse del Real Betis - è prematuro, Gasperini ha già fatto presente che per una squadra che gioca le coppe, «è fondamentale avere cinque attaccanti per due ruoli». (...) Ieri Krstovic ha lasciato intendere dal ritiro della nazionale montenegrina che lascerà Lecce. Profilo che piace ma la Roma non vuole, né può, partecipare ad aste. Discorso simile per Lucca che Gasp voleva a gennaio all'Atalanta. Per questo motivo si stanno monitorando anche altre piste che portano a calciatori molto simili per caratteristiche fisiche ai due. Così, ad oggi, i profili attenzionati sono quelli di Woltemade, corazziere di due metri dello Stoccarda (12 reti nell'ultima Bundesliga), e dello statunitense Sargent, attaccante più dinamico da 15 gole 5 assist in Championship con il Norwich. Ma non finisce qui. Petché con Paredes vicino all'addio, Pellegr-ni che gioco-forza dovrebbe resta-re (non tornerà prima di settembre) e il sogno Frattesi che resta sullo sfondo (il Napoli preme), è la difesa l'altro reparto al quale Gasperini vorrebbe mettere mano. (...) È seguito da tempo Balerdi del Marsiglia. Ma i giallorossi proveranno a chiedere al Bologna anche uno tra Beukema e Lucumì. Altra pista da seguire è quella che porta a Kossounou. (...)

(Il Messaggero)