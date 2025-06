Ansia plusvalenze: entro la fine del mese può partire Ndicka

Meno di una settimana al gong del 30 giugno e negli uffici di Frederic Massara arriva la peggiore notizia di questa prima settimana in giallorosso. Dopo settimane di pressing asfissiante, Theo Hernandez ha ceduto alle lusinghe dell'Al-Hilal. (...) L'acquisto dell'ex Real Madrid blocca definitivamente la cessione di Angelino proprio al club allenato da Simone Inzaghi e fa sfumare un'operazione da 23 milioni di euro, di cui 18 di plusvalenza. La parola magica a Trigoria. Perché l'urgenza in questo momento è rientrare nei paletti del fair play finanziario entro fine mese. Ed evitare un'altra sanzione, come accaduto la scorsa stagione quando la Roma ha dovuto pagare una multa da 2 milioni di euro «per aver leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario 2023». (...) Per questo l'ingrato compito del nuovo direttore sportivo Massara nei prossimi 6 giorni è fare plusvalenza. Quanto? Non è dato sapere, anche per questioni di opportunità. Dire al mercato - e a tutte le concorrenti - quanto deve introitare la Roma sarebbe un autogol clamo-roso. (...) Il metodo più semplice è quello di vendere un big. Con Ndicka e Svilar in prima fila, essendo entrambi arrivati in gialllorosso a parametro zero. Una possibilità che a Trigoria nessuno vuole considerare, ancora. Prima le seconde linee. (...) Ma serve un piano b. E in quest'ottica si inseriscono i sondaggi fatti negli ultimi giorni per la cessione di Ndicka all'estero. «Trovate un acquirente per 35-40 milioni di euro», il senso del mandato firmato ad alcuni agenti internazionali. (...)

(La Repubblica)