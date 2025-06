Angelino verso l'Al-Hilal. Gasp vuole Scamacca

LEGGO (F. BALZANI) - Le sirene d'Arabia, un rinnovo vicino e un ritorno possibile. È stata una giornata frenetica in casa Roma dove, oltre alla questione Ranieri, ha iniziato a smuoversi il mercato. Angelino è vicino all'Al-Hilal per 25 milioni. Il club di Inzaghi, dopo l'ultimo tentativo per Theo, ha virato sullo spagnolo che potrebbe percepire 10 milioni a stagione. Una plusvalenza consistente per la Roma considerato che Angelino era stato pagato cinque un anno fa. Al suo posto potrebbe arrivare Gosens, uno dei pupilli di Gasp. Bisogna convincere la Fiorentina che lo ha riscattato per 7 milioni, la Roma potrebbe offrire il doppio. E un altro pupillo che il tecnico accoglierebbe volentieri è Scamacca. L'attaccante sta pressando per tornare a Roma mentre l'Atalanta ha fissato il prezzo a 25 milioni. La cessione di Angelino ha permesso un passo importante verso il rinnovo di Svilar. Le parti ora sono vicine. Ad alleggerire il monte ingaggi, infatti, potrebbe pensarci Paredes vicino al Boca per 5 milioni. In arrivo a parametro zero, infine, Pasalic difensore svedese classe 2007.