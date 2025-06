Angelino tra Girona e Al Nassr. Laurienté un'ipotesi per l'attacco

La Roma ha fretta di vendere, gli altri club ne hanno meno per fare i primi acquisti. Per questo sul tavolo di Massara non sono ancora arrivate offerte ufficiali per i giocatori in vetrina. Entro domani il ds dovrà incassare 15 milioni di plusvalenze. [...] Per rispettare i paletti del Financial Fair Play non bastano le cessioni di Le Fée, Zalewski, Dahl e Paredes. Senza dimenticare che quella dell'argentino non è ancora stata ufficializzata poiché il Boca non ha pagato i 3,5 milioni della clausola rescissoria. Il pagamento arriverà lunedì, appena in tempo. La Roma registrerà una plusvalenza minima: circa due milioni di euro.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi può avere diverse conseguenze: una multa o la limitazione del numero di giocatori in lista Uefa o addirittura l'esclusione dalle coppe. [...]

La Roma sta offrendo Angelino a diversi club in giro per l'Europa e non solo. Anche il Girona ha messo gli occhi su di lui oltre a Bournemouth, Crystal Palace e Sunderland.

La pista araba non è tramontata e l'Al Nassr ci sta pensando.

Massara - tramite intermediari - sta offrendo diversi giocatori ai club della Saudi Pro League. Tra questi c'è anche Abraham che però ha voglia di rimanere in campionati di prima fascia. [...] L'altro giocatore sacrificabile è Ndicka che al momento ha aperto solamente ad un trasferimento in Premier. La Roma la valuta 35 milioni di euro, ma il tempo stringe e il ds ascolterà anche proposte da 25 in su. Si è affacciato il Manchester United che è al lavoro per ristrutturare il pacchetto arretrato. Più indietro Arsenal e Newcastle che lo considerano un piano 'B'. [...]

Dal 1 luglio i giallorossi potranno iniziare a pensare al mercato in entrata. Gasperini e Massara sono costantemente in contatto e sono 5 gli acquisti richiesti. Torna di moda Laurienté del Sassuolo. [...] Sulla sinistra in pole per sostituire Angeliño c'è De Cuyper. L'alternativa low cost è Tagliafico ed è stato offerto Kostic. In mezzo al campo piacciono O'Riley e Koné. [...]

(Il Messaggero)