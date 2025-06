Angeliño sul filo. Paredes: c’è il Boca

Angeliño è ad un passo dall' addio alla Roma: l’Al-Hilal ha offerto 25 milioni di euro, mentre il giocatore guadagnerà 8 milioni più 2 di bonus. Gasperini non lo considera adatto al suo sistema, prediligendo giocatori più forti fisicamente. Dopo aver parlato con Ranieri, Angeliño ha accettato la proposta araba. Le firme sono in attesa, l’Al-Hilal vuole prima capire la situazione Theo Hernandez. In caso negativo, virerà su Angeliño. Oggi termina la sessione speciale per il Mondiale per Club e lo spagnolo attende l’ok per le visite a Parigi. (...)

Si riapre la telenovela Paredes: il Boca Juniors lo vuole, ma i tempi per il Mondiale per Club sono strettissimi e l’affare può slittare a luglio. Riquelme ha incontrato il giocatore e alzato la proposta di gennaio. Paredes vuole essere il giocatore più pagato della rosa, più di Cavani (2 milioni di euro). Per lui la maglia numero 5 dopo l’addio di Medel. In caso di accordo, il Boca pagherà la clausola di 3,5 milioni di euro. Paredes non rientra nei piani di Gasperini.

(Il Messaggero)