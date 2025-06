"Ancora grazie". L'Atalanta saluta Gasperini dopo 9 anni di grandi imprese

«Ancora e per sempre grazie, Mister! Tutta la famiglia Atalanta». Si conclude così la lettera di addio e di ringraziamenti dell'Atalanta e Gian Piero Gasperini, che ha scelto di interrompere con un anno d'anticipo il rapporto col club nerazzurro per sedersi sulla panchina della Roma. [...]

«Non potremo mai ringraziarla abbastanza per le emozioni che ci ha regalato e per le gioie che insieme siamo riusciti a regalare a Bergamo e ai nostri tifosi, andando oltre l'immaginabile. Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli, ben sapendo che il nostro rapporto non si interromperà mai».

(corsera)