Al via da lunedì 16 la nuova campagna abbonamenti: "Core de 'sta città"

La Roma ha aperto la campagna abbonamenti 2025-26, intitolata "Core de 'sta città", una dedica a una delle strofe più amate dell'inno di Antonello Venditti. [...] L'obiettivo è raggiungere quota 40 mila come lo scorso anno e la vendita sarà divisa in tre fasi: dal 16 al 26 giugno spazio ai rinnovi con posto garantito o cambio con altri posti liveri; dal 26 al 30 giugno i rinnovi senza posto garantito.

Dal 30 giugno al 1° luglio toccherà ai 12.233 tifosi in lista d'attesa, mentre la vendita libera partirà alle 16 del 1° luglio. [...] Prezzi a partire da 14 euro a partita: prelazione su coppe e trasferte europee, sconti negli As Roma Store, Welcome Pack e possibilità di rivendere il proprio posto tramite app. Riduzioni previste per under 16, under 25 e over 65. [...]

(corsera)