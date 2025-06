Abraham e i giovani, ecco la soluzione

IL TEMPO (L. PES) - Fuori tutto. L'ultimo giorno utile per realizzare plusvalenze in casa Roma sarà, molto probabilmente, ricco di movimenti in uscita, dalla partenza di Abraham all'ultima idea di Massara. Il ds giallorosso, infatti, nelle ultime ore ha dato una sterzata alla strategia per aumentare i ricavi mettendo sul mercato i tanti giovani presenti nella rosa della Roma tra ex Primavera e rientranti dai prestiti. Una formula che, dopo i tentativi andati a vuoto per le cessioni di Shomurodov e Angelino, potrebbe permettere al club di raggiungere l'obiettivo, magari insieme al concretizzarsi dell'offerta del Boca per Paredes. Nella serata di ieri è arrivato il sì di Abraham all'offerta del Besiktas che verserà nelle casse della Roma 20 milioni di euro. Un'operazione quasi insperata che permette al club di avvicinarsi sensibilmente al target delle plusvalenze. Ma non solo.

Da Cherubini a Romano, passando per Pagano, Mannini e Graziani. Sono tanti i ragazzi messi sul mercato da Massara, che in queste ore ha certamente rimpianto i mancati rinnovi di Levak e Marin, due che molto più di altri avrebbero potuto aiutare in questa fase così delicata. Sull'attaccante classe 2004, lo scorso anno in prestito alla Carrarese, c'è l'interesse del Sassuolo, anche se inizialmente i giallorossi hanno sparato alto sul prezzo del cartellino. I dialoghi proseguiranno in queste ore per capire La reale fattibilità dell'affare. C'è il Torino, invece, sul centrocampista svizzero classe 2006 Alessandro Romano, in un affare che prevede anche il giovane difensore Terlizzi: la richiesta dei giallorossi si aggira sui 7 milioni.

Resta vivo l'interesse del Bari per Pagano che potrebbe portare un paio di milioni nelle casse di Trigoria. Non è escluso che nelle prossime ore anche altri profili del settore giovanile come Mannini e Graziani, ad esempio, possano essere attenzionati da alcune squadre. Oltre a Paredes anche Gollini nelle ultime ore è rientrato nei discorsi delle cessioni, anche se per ora nessuna negoziazione avanzata per il secondo portiere giallorosso. Sono le ore decisive, invece, per il Boca se davvero vuole riportare il centrocampista argentino a Buenos Aires. Servono 3.5 milioni di euro, come da accordi tra Paredes e il club capitolino, che permetterebbero di realizzare una plusvalenza di circa due milioni.

Più difficile immaginare nuove proposte per Angelino visti i movimenti di altri esterni in giro per l'Europa. La pista Al Nassr non si è scaldata e lo spagnolo, almeno per ora, ha molte probabilità di restare nella Capitale. Sempre per quanto riguarda gli esterni, resta in partenza Saud. L'arabo può lasciare la Roma in prestito grazie alla corte di Lens e Tolosa, con questi ultimi più avanti nei discorsi. Ore calde per chiudere il discorso plusvalenze e cominciare la seconda fase del mercato con qualche sorriso in più, anche se, qualora la Roma dovesse solo avvicinarsi alla cifra pattuita con l'Uefa, scatterebbe comunque la multa.