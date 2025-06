Abbonamenti record. Test contro il Cannes

IL TEMPO (GAB. TUR.) - C'è tanta voglia di Roma, di vedere come si comporterà la squadra sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Un'ulteriore testimonianza arriva dai dati relativi alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. I rinnovi delle tessere, infatti, hanno toccato quota 32.000 - 400 in più rispetto allo scorso anno - e il numero può ancora aumentare. Dal 30 giugno scatterà la minifase dei rinnovi senza la garanzia del posto. Il 3 luglio, invece, inizierà la fase dedicata alla waiting list, mentre il giorno successivo prenderà il via l'eventuale vendita libera. L'obiettivo è raggiungere quota 40.000 abbonamenti.

L'estate giallorossa, poi, sarà caratterizzata da una seconda amichevole «in famiglia». Oltre a quella in programma sabato 9 agosto (ore 16 italiane) all'Hill Dickinson Stadium contro l'Everton, la squadra di Gasperini affronterà il Cannes - club di proprietà dei Friedkin - giovedì 31 luglio.