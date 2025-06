Abbonamenti: partenza in salita nel primo giorno per i rinnovi

IL TEMPO (GAB. TUR) - Inizio col botto, ma non sono mancati i problemi. Ieri mattina, a partire dalle 12, ha preso il via la campagna abbonamenti della Roma - «Core de 'sta città» lo slogan - per la stagione 2025/2026.

Questa prima fase, che durerà fino alle 12:59 di giovedì 26 giugno, è dedicata al rinnovo delle tessere da parte degli abbonati 2024/2025, con la possibilità di confermare il posto dello scorso anno oppure sceglierne uno differente tra quelli liberi. Pochi minuti e sul sito erano in coda già settemila persone, divenute poi circa tredicimila, con attese di oltre un'ora.

Fin da subito, però, ci sono state alcune segnalazioni sui social da parte di sostenitori giallorossi in merito ad un disservizio del sistema. Accedendo con il proprio codice PNR, appariva una schermata con i dati personali (nome, telefono, mail e codice PNR abbonamento 2024/2025) di altri abbonati. Nel momento della sottoscrizione dell'abbonamento, quindi, la ricevuta della tessera e l'accesso all'area riservata del tifoso è stata recapitata sull'indirizzo mail di un altro abbonato.

La Roma ha fatto sapere che si sono verificati soltanto 22 casi e che si è mossa subito per risolvere il problema: il flusso di accessi al sito è stato però rallentato e si sono registrate soltanto 5mila nuove tessere. La speranza è che già da oggi fili tutto liscio. La seconda parte dedicata ai rinnovi degli abbonamenti inizierà alle 14 del 26 giugno e terminerà il 30 giugno. L'obiettivo è quello di replicare i numeri dello scorso anno, quando furono sottoscritti circa 38mila abbonamenti.