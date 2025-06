Abbonamenti: oggi si dovrebbe ripartire

La Roma sta lavorando senza sosta per risolvere il caos legato alla campagna abbonamenti, con l'obiettivo di tornare alla normalità nelle prossime ore, forse già stamattina. La fase uno, dedicata ai rinnovi, è partita lunedì pomeriggio con grande entusiasmo, ma si è interrotta bruscamente martedì mattina a causa di un problema informatico che ha generato non pochi disagi. Fino a ieri sera, la procedura online per i vecchi abbonati era bloccata, nonostante gli sforzi incessanti per ripristinarla. La campagna era iniziata con un boom di richieste: oltre 17.000 tifosi stavano in fila virtuale. Il sistema di ticketing però ha mostrato gravi mancanze. Un bug informatico ha causato malfunzionamenti che hanno rallentato il processo di acquisto, limitando i rinnovi a circa 5.000 nella prima giornata. (...) Questo errore ha generato situazioni singolari: alcuni utenti, senza accorgersene, hanno sottoscritto abbonamenti poi inviati via mail ad altri tifosi, con una conseguente violazione di dati anagrafici. (...) Di fronte al caos la Roma ha sospeso la campagna abbonamenti. La scelta, comunicata ufficialmente, è stata presa per consentire al partner di ticketing di risolverei problemi tecnici e garantire un sistema di acquisto fluido e sicuro. Il club ha rassicurato i tifosi, promettendo una ripresa non appena le criticità saranno superate. Non solo: la Roma ha gestito le conseguenze del malfunzionamento, riducendo gli accessi al sistema per affrontare le violazioni dei dati e confrontandosi con le persone coinvolte. Non è ancora stata comunicata una data ufficiale per la riapertura della campagna, ma si sta collaborando con il partner di ticketing per risolvere il problema in giornata. (...)

(corsport)