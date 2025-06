Abbonamenti, lunedì il via per superare quota 40 mila

[...] Dopo 70 sold out in tre stagioni, i Friedkin puntano ancora a riempire stabilmente l'Olimpico. A partire dalla campagna abbonamenti che avrà come slogan: "Core de 'sta città" (visti i 50 anni dalla nascita dello storico inno di Antonello Venditti) e partirà lunedì mattina con la solita tempistica: prima i rinnovi, poi i nuovi tesseramenti. L'obiettivo è sempre lo stesso: fidelizzare.

Un compito riuscito in questi anni grazie alla politica dei prezzi rimasti più o meno invariati per quanto riguarda gli abbonamenti (c'è un leggero aumento di 1-2 euro a partita per i settori meno popolari). [...] La grande novità di quest'anno è l'introduzione della rivendita personale: i tifosi potranno scegliere di rivendere la partita a familiari o amici di fiducia direttamente dall'app "Il Mio Posto".

(gasport)