A tutto Massara: la Roma riparte

IL TEMPO (L. PES) - Non un minuto da perdere. Il primo giorno di Massara a Trigoria è trascorso tra l'adrenalina di tornare dove sei anni fa aveva lasciato in sospeso un discorso e le innumerevoli ore trascorse insieme a tutto lo staff in lunghe riunioni di mercato. Accolto da Ranieri, il nuovo direttore sportivo è arrivato in mattinata nel centro sportivo giallorosso dove ha passato poi tutta la giornata. Parola d'ordine: ripartenza. Il lavoro degli scorsi mesi da parte degli scout di Trigoria è stato giudicato positivo anche dallo stesso Gasperini ma ora il nuovo dirigente vuole rimettere le mani sugli obiettivi da inseguire cercando di accontentare le richieste del tecnico. Fino a questo momento, a dire il vero, la Roma non si era spinta molto avanti su nessuna situazione a parte contatti per Lucumi che però ha l'ostacolo della clausola e un contratto che, attraverso l'opzione in favore del Bologna, scadrà nel 2027. Le priorità da ricercare restano le stesse: difensori centrali, esterni e attaccanti. Certamente quello arretrato è il reparto più carente a livello numerico, mentre le corsie esterne vanno rinforzate inserendo profili con caratteristiche più vicine al calcio di Gasperini. Calciatori che abbiano intensità e forza fisica ma allo stesso tempo la giusta motivazione e spirito di sacrificio. In difesa manca un po' di rapidità mentre sulle fasce serve maggiore struttura fisica e qualità nella metà campo avversaria. Oltre al centravanti, in attesa delle scelte su Abraham e Dovbyk, Gasp ha chiesto una seconda punta con capacità realizzative importanti. Un profilo da trasformare nel «Lookman» delle ultime stagioni.

Prima, però, serve lavorare sulle uscite. Al di là di qualche elemento che difficilmente potrà adattarsi al nuovo corso giallorosso, il club deve rispettare alcune esigenze a livello finanziario legate al settlement agreement con la Uefa. Entro il 30 giugno, infatti, Massara dovrà concentrarsi sul mercato in uscita e i nomi più lontani dalla permanenza, ad oggi, sono quelli di Shomurodov, Paredes e Saud. Sull'attaccante uzbeko c'è l'interesse dell'Istanbul Basaksehir mentre per il centrocampista argentino si attende l'affondo decisivo del Boca Juniors che deve portare un'offerta da 3.5 milioni di euro.

Nel frattempo procede spedita la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione. Dopo l'interruzione forzata di lunedì, nelle prime ventiquattro ore dalla ripresa sono stati oltre 15 mila i tifosi a confermare il loro posto allo stadio Olimpico. Un entusiasmo rinvigorito dalle ultime scelte del club oltre che dalla presenza di Ranieri, che con il «no» alla Nazionale ha ribadito la sua centralità all'interno del progetto giallorosso per garantire alla Roma un futuro ambizioso.