Zaniolo, rischi grosso. La Roma accusa: "Ne ha mandati due all'ospedale"

Comunque vada, la brutta figura resta. Nicolò Zaniolo si ritrova ancora una volta su giornali, siti e tv per motivi non strettamente calcistici. Su quanto è accaduto lunedì negli spogliatoi della Roma - al termine della semifinale scudetto Primavera persa (2-1) contro la Fiorentina - occorre chiarezza, in fretta. Soprattutto dopo il comunicato diffuso ieri sera dal club giallorosso da cui emerge che i due giovani calciatori - Mattia Almaviva, 19 anni, e

Marco Litti, 18 - a causa della rissa con l'attaccante viola (ma molti a Trigoria parlano di aggressione) hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di 10 e 21 giorni.

Sul caso il capo della Procura federale Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo già ieri mattina. E si va di corsa: entro venerdì verranno ascoltate tutte le persone coinvolte, non solo i protagonisti di questa bruttissima storia, ma chiunque sia in grado di fornire elementi utili a ricostruire i fatti. [...]

«Zaniolo ha fatto irruzione illegalmente nell'area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse privo di accredito. Secondo quanto riportato da testimoni, Zaniolo appariva visibilmente alterato (si dice odorasse di alcol, ndr). Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, ha provocato i giocatori e, senza alcuno scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina». [...]

Non sarà difficile per Chiné accertare con esattezza i danni fisici riportati dai due, che potrebbero anche denunciare Zaniolo penalmente per lesioni personali. [...] Per conoscere tutti i dettagli serviranno gli interrogatori, ma viste le circostanze il rischio di squalifica molto importante (di quelle definite in mesi e non in giornate per capirci) per Zaniolo sia altissimo.

Lui lo sa e dopo un comunicato diffuso lunedì ha deciso di scusarsi con una storia su Instagram: «Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri. So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Purtroppo sono stato provocato verbalmente da un ragazzo e sbagliando ho perso la calma. Da parte mia, oltre a una discussione verbale, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo». [...]

(gasport)