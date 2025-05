Zaniolo male, quanti fischi: lite con Mancini e il rosso finale

I fischi non sono mancati, ma, stavolta a Nicolò Zaniolo non è riuscito il colpo dell'ex come successo a dicembre quando vestiva la maglia dell'Atalanta ed esultò sotto il settore ospiti. L'accoglienza, anche ieri, è stata pessima. Primi fischi nel riscaldamento e sono aumentati al momento della lettura delle formazioni, così come ad ogni tocco di palla. Non sono poi mancate le scaramucce in campo, in particolar modo con Mancini. La sua prestazione è stata molto deludente e al momento della sostituzione è stato accompagnato da dei fischi assordanti. A completare la serata, l'espulsione a fine gara per le proteste verso la terna arbitrale.

(gasport)