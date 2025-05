Zaniolo, la rissa si ingrossa. La Roma accusa, la Procura FIGC indaga

[...] Toccherà al procuratore della Federcalcio Giuseppe Chiné provare a risolvere il giallo Zaniolo. La Roma lo ha accusato di aver aggredito due suoi tesserati della squadra Primavera, lui si è difeso prima dicendo di «essere stato provocato ed essere subito andato via». [...]

A fine gara Zaniolo scende le scale del mini stadio alla ricerca di un bagno poi, accompagnato da membri dello staff giallorosso e da qualche ragazzo della Roma non convocato, arriva agli spogliatoi dove si congratula coi ragazzi della Fiorentina e tenta di fare altrettanto con gli ospiti. Qui però gli animi si scaldano, soprattutto con Mattia Almaviva, capitano giallorosso, pallino di Francesco Totti, e col suo compagno Marco Litti.

Volano parole grosse, Almaviva si rifiuta di dare la mano a Zaniolo e si arriva alla presunta aggressione. [...]

«Zaniolo è entrato nello spogliatoio senza autorizzazione e appariva visibilmente alterato. Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, ha provocato i giocatori e, senza scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina. Entrambi i giocatori sono stati ricoverati in ospedale: Almaviva ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, Litti di 21 giorni». Un'accusa pesantissima che, se confermata, farebbe rischiare a Zaniolo il deferimento e una lunga squalifica (da scontare anche all'estero), anche se in questi casi esiste la possibilità di patteggiare e quindi pagare una semplice multa.

Il materiale comunque per Chiné non manca e infatti già da ieri il procuratore ha aperto un'inchiesta. Saranno sentiti i diretti interessati ma anche eventuali persone terze come i delegati della Lega presenti al momento dei fatti. [...]

(corsera)