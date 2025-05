Zaniolo attacca: "Tanta ostilità, non ho aggredito"

Non si placa il caso Zaniolo. Dopo le forti accuse della Roma e l'apertura di un'indagine da parte della FIGC, ieri il calciatore protagonista dello scontro con i Primavera giallorossi al Viola Park, ha esternato ancora su Instagram: "Al mio ingresso nello spogliatoio ha incontrato un'accoglienza tanto ostile quanto immotivata; malgrado questo, ribadisco come non vi sia stato un comportamento fisicamente aggressivo da parte mia. Non aggiungo altro per il momento. Ma leggo ricostruzioni fantasiose".