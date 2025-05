Venditti: "Sento Ranieri tutte le mattine. Gli avevo detto di tornare già un anno fa"

CORSERA - Antonello Venditti, noto cantautore romano, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Claudio Ranieri e sul suo legame con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

E ci sono «le notti di sogni, di coppe dei campioni...»

«Suonai prima di Roma-Liverpool al Circo Massimo. Ma soprattutto dopo la finale persa ai rigori: tutto il resto della città era in lutto, in silenzio. Tranne i 300mila con me, lì ad esorcizzare il trauma in un canto collettivo e consolatorio. Suonai per cinque volte "Grazie Roma"».

Anche se per molti la più grande dedica alla sua squadra è «Roma, Roma, Roma».

«Scritta 10 anni prima, quando per i cantautori il calcio era "l'oppio dei popoli"».

Tornando alla Roma, Ranieri le piace?

«Lo sento tutte le mattine, facciamo una riunione tecnica... Ma gli avevo detto di tornare già un anno fa».