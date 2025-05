Veleni da Champions

IL TEMPO (L. PES) - Rincorsa al veleno. Non si placano le polemiche attorno all'episodio del rigore revocato da Abisso e Sozza alla Roma nel match contro l'Atalanta. Il contatto tra Pasalic e Koné c'è stato ma l'applicazione del regolamento è stata difforme rispetto ad altre occasioni. Lo sfogo di Ranieri a DAZN e in conferenza stampa è arrivato fino all'AIA che però, nelle parole del presidente Antonio Zappi ha difeso l'operato di arbitro e VAR a Bergamo. [...] L'AIA fa dunque quadrato attorno alla scelta dei direttori di gara anche se però va in controtendenza con altri episodi di questa stagione. La Roma non ha dato seguito ad ulteriori polemiche ma il rammarico rimane tanto per una gara che poteva cambiare tutta la stagione. Ora la strada per la Champions si è tremendamente complicata e il destino dipenda da Juventus e Lazio. [...] Ranieri attende il Milan all'Olimpico e il Torino in trasferta. Servono 6 punti e poi si guarderà alle altre con speranza. [...] Ieri la squadra ha lavorato a Trigoria mentre oggi il tecnico ha concesso un giorno di riposo. Ranieri si prepara per l'ultima all'Olimpico in panchina in una serata in cui riceverà l'omaggio dei tifosi ma che non interromperà il rapporto con il club.