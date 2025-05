Vai Roma: vento d'Europa. Il Toro è spento, missione compiuta per i giallorossi

La Roma dei tre allenatori in una stagione chiude a 69 punti, pur sempre sei in più dell'anno scorso, ma sarebbe meglio affermare che Claudio Ranieri conclude con 56 punti in 26 partite. La media di 2,15 porterebbe a 81 abbondanti se rispettata nell'intero campionato: il Napoli ha vinto lo scudetto a 82. [...]

La quota non basta per iscriversi alla Champions League, dove la Roma manca da sei anni, perché la Juventus non è finita a mollo in Laguna e ha chiuso con un successo. Il quinto posto tuttavia serve per iscriversi all'Europa League, il massimo degli obiettivi minimi e vedere la Lazio dietro, fuori anche dalle coppe, sarà un'altra soddisfazione per i tifosi, considerato che prima del derby di andata i giallorossi erano a 15 punti dai laziali.

Nell'ultima panchina della sua carriera. il romanissimo e romanista Ranieri si gode il capolavoro di questi mesi: 49 punti nel 2025, soltanto il Barcellona è andato meglio nei campionati top. [...]

Per passare la Roma non deve aspettare troppo. [...] La posizione di Saelemaekers sul centro sinistra dell'attacco inguaia al Toro: il belga è il migliore, procura un rigore e timbra il raddoppio. Quando punta Dembélé, il granata si difende con un ingenuo pestone sotto gli occhi dell'arbitro. Il penalty, trasformato da Paredes, mette subito tranquilla la Roma. Anche nella ripresa il 2-0 arriva dalle maglie troppo larghe del Toro in quell'angolo: Soulé da destra vede Saelemaekers sull'altro lato dell'area e il belga (al settimo centro) infila di testa il cross perfetto. [...]

(gasport)