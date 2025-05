Nove giornate di squalifica per Gioele Giammattei, classe 2009 della Roma U16. [...] Secondo il referto avrebbe anche dato uno schiaffo all'assistente arbitrale. La Roma, che di norma non presenta ricorso nel settore giovanile per motivi educativi, valuta un'eccezione: un video mostrerebbe che il contatto con l'assistente non è avvenuto.

(corsera)