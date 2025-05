Un ribaltone lungo sei mesi

Di acqua sotto i ponti a Trigoria ne è passata tanta in sei mesi. Più di quella necessaria.

Tant'è che tornando con la memoria a Fiorentina-Roma 5-1 dello scorso 27 ottobre, sembra quasi di pensare a due/tre stagioni fa. In panchina c'era Ivan Juric e Daniele De Rossi era sta da poco esonerato. La squadra era allo sbando totale, i calciatori erano svuotati, appiattiti e solamente osare di pensare alla qualificazione in Champions a fine stagione sembrava una presa in giro. La Roma era dodicesima in classifica, a sei punti dalla zona retrocessione ma anche a sei da quella europea. [...] Il croato è durato altre tre partite (Torino, Verona e Bologna) e poi l'addio. Quando è arrivato Ranieri i giallorossi erano dodicesimi, a quattro punti dalla zona retrocessioni e dodici dalla zona Champions. Serviva dare una svolta e di corsa. Claudio si è preso Trigoria, ha alzato un muro davanti la squadra, l'ha coccolata e frustata ma sempre nelle segrete stanze. Ha lavato i panni sporchi in casa e alla fine ha ottenuto ciò che nessuno credeva: lottare per la Champions. [...]

Da quando Claudio ha preso in mano la Roma (13a giornata) ha fatto un lavoro formidabile. A dirlo sono i numeri: 47 punti in 22 partite, una scalata dal 12° a 6° posto, 35 gol segnati, battute Lazio e Inter e il sogno Champions ancora vivo a soli due punti. [...]

La Fiorentina diventa per la seconda volta nella stagione un crocevia fondamentale. Prima ha decretato il cambio in panchina con la disfatta per 5-1, ora potrebbe aprire le porte al riscatto. Successivamente la Roma affronterà Atalanta, Milan e Torino. [...]

(Il Messaggero)