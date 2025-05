Udinese, Runjaic: "Colpito dal lavoro di Ranieri, ha trasformato la Roma. Lucca? Alcune big lo seguiranno con attenzione"

GASPORT - Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul lavoro di Claudio Ranieri alla Roma e su Lorenzo Lucca (accostato al club giallorosso). Ecco le sue dichiarazioni.

Ha portato Lucca in doppia cifra.

«Ha attirato l'attenzione con il suo talento, i gol e la capacità di giocare in area di rigore. Alcuni ds di grandi club lo seguiranno con attenzione».

Qual è la cosa che l'ha colpito di più in A?

«Sono rimasto colpito dalla varietà tattica del campionato. [...] E poi Ranieri a 73 anni arriva alla Roma e la trasforma in una squadra di nuovo piacevole in poche settimane».