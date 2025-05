Tutto su Gian Piero: pronto un triennale

IL TEMPO (L. PES) - Tutto su Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta si avvicina a diventare il nuovo allenatore della Roma. Dopo i ripetuti «no» del Como per Fabregas i giallorossi sono tornati alla carica per Gasp, trovando l'apertura del piemontese.

Nella mattinata di ieri il tecnico aveva incontrato la proprietà e la dirigenza della Dea per chiarire il suo futuro ribadendo la sua convinzione di non poter replicare i risultati degli ultimi anni con la stessa possibilità di riuscita. Un incontro che non ha portato all'addio immediato, anche perché dopo nove intensi anni insieme serve capire come dirsi addio senza feriti, ma Gasperini ha informato la società di trattare anche con altri club. Da lì l'accelerazione con la Roma, che, soprattutto nella persona di Ranieri, ha sempre considerato il tecnico atalantino una delle prime scelte per la panchina.

I primi contatti risalgono ormai a qualche mese fa, quando però, oltre ad alcune richieste sul mercato, Gasperini aveva chiesto di aspettare la fine del campionato per discutere nel dettaglio qualsiasi proposta. Troppo importante tornare in Champions con l'Atalanta per un altro anno, serviva la giusta concentrazione. Poi l'appuntamento con i Percassi dopo aver lasciato intendere le perplessità sul futuro.

L'apertura alla proposta della Roma avvicina le parti che potrebbero già nelle prossime ore trovare l'intesa sulla base di un accordo triennale a cifre alte. Resta da stabilire l'eventuale modalità di uscita dell'allenatore da Bergamo, anche se dall'incontro di ieri il club non ha posto ostacoli per liberarlo anche un anno prima rispetto alla naturale scadenza del

contratto.

Insomma, tutte le strade portano nella Capitale anche per Gian Piero, non particolarmente apprezzato dall'ambiente giallorosso ma che troverà in Ranieri un alleato prezioso. Ieri il nuovo senior advisor giallorosso ha ricevuto in Campidoglio il Premio Simpatia 2025 parlando così del futuro. "Con me non ci sarebbe stato futuro, tanto vale iniziare prima e dargli l'opportunità di conoscere tutta del sistema Roma, i tifosi della Roma. Dobbiamo fare bene e dobbiamo sapere che c'è da lavorare: vogliamo arrivare il più in alto possibile e ci vuole tempo. Dateci fiducia, vedrete che alla fine avremo ragione. Gasperini? Non voglio fare nomi, non mi piace farli. Andiamo avanti, lottiamo e vediamo quando il presidente vorrà dire il nome del nuovo allenatore".

Non si sbilancia Sir Claudio, che già mesi fa aveva escluso la possibilità di vedere Gasperini in giallorosso. Ma ora le cose sono cambiate e la permanenza di Fabregas a Como ha convinto il club ad affondare il colpo. Con i Friedkin, il quale aereo nelle ultime ore è arrivato a Pisa ma non per forza con Dan e Ryan in Italia, le sorprese non sono da escludere e anche a Bergamo negli ultimi anni se ne sono visti di ribaltoni. Ma questo matrimonio sembra proprio che s'abbia da fare.