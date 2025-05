Tutto in 90 minuti: la Juve è vicina alla Champions, la Roma ci prova. Brivido Parma

Sipario sulla Serie A: stasera si decide tutto, o quasi. Nelle coppe europee, sei posti su sette sono già assegnati (...). Juventus e Roma sono certe di un pass europeo, ma la competizione è ancora da definire. La Lazio è a un passo dalla Conference, (...) mentre in coda, con il Monza già retrocesso, si lotta per evitare gli altri due posti che portano in Serie B (...).

La Juventus parte favorita per l'ultimo posto Champions: quarta a +1 sulla Roma, con una vittoria a Venezia blinderebbe l'obiettivo. Claudio Ranieri e i suoi devono battere il Torino e sperare in un passo falso dei bianconeri in Laguna, magari grazie all'ex Di Francesco, a sua volta in lotta per la salvezza. Senza aiuti da Venezia, una vittoria contro i granata garantirebbe comunque alla Roma il quinto posto e l'Europa League, un traguardo insperato considerando la situazione di classifica al momento dell'arrivo di Ranieri (...).

La Lazio, a un punto dalla Conference, per ambire a qualcosa di più deve sperare in passi falsi di chi la precede e battere un Lecce in piena lotta salvezza. (...) La Fiorentina punta solo alla Conference (...).

La bagarre per non retrocedere è ancora più intricata, con 81 combinazioni possibili (...). Il Lecce, (...) se vince contro la Lazio è salvo. Il Parma si salva battendo l'Atalanta. Il Verona, anche perdendo, al massimo disputerebbe lo spareggio. Il Venezia deve vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Lo scontro diretto è Empoli-Verona.

(gasport)