Tributo per Ranieri all'Olimpico: 3 gol e Milan battuto

Claudio Ranieri si è fermato davanti alla panchina e ha guardato tutto. L'Olimpico

che urlava il suo nome mentre migliaia di cartoncini gialli e rossi coloravano la Curva Sud con una coreografia da brividi. Sotto, lo striscione con scritto "Un grande condottiero, un romanista vero". Tutti in piedi e le lacrime di Sir Claudio trattenute a fatica. Ieri era la sua ultima volta. Da romanista, da allenatore, da figlio di questa città. [...]

E proprio mentre lo stadio salutava il suo condottiero, la Roma ha ritrovato il coraggio e la forza di crederci ancora. Ha battuto il Milan, ha superato in classifica la Lazio e ha mantenuto vivo il sogno Champions, distante solo un punto. Appuntamento rimandato all'ultima giornata, in una sfida a tre con la Juventus (quarta) e la Lazio (sesta). La Roma va a Torino contro i granata, la Lazio in casa contro il Lecce e i bianconeri in trasferta a Venezia, che si giocherà la permanenza in Serie A proprio domenica prossima. [...]

Dopo solo due minuti il colpo di testa di Mancini sblocca la partita. [...] Lo stesso Mancini protagonista dell'espulsione di Gimenez, colpevole di una gomitata in pieno petto al difensore romanista. [...] Nonostante il gol del pareggio di Joao Felix, ci hanno pensato poi Paredes e Cristante a rimettere le cose a posto. [...]

(La Repubblica)