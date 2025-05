Tra la Roma di Ranieri e il miracolo Champions c'è l'ostacolo Gasperini

Ora la Roma può davvero sognare. Per la prima volta in stagione la qualificazione in Champions è nelle sue mani. A spalancare questa opportunità, è stato il pareggio di sabato tra Lazio e Juventus e che permetterebbe ai giallorossi di salire al quarto posto in solitaria. Ma, prima c'è da battere l'Atalanta. [...] Per evitare di ritrovarsi a fine campionato con la questione classifica avulsa o a pari merito con i bianconeri, la squadra di Ranieri le dovrebbe vincere tutte e tre per avere la sicurezza di blindare il posto in Champions. Le premesse per far male alla formazione di Gasperini ci sono, soprattutto perché i nerazzurri in casa stanno faticando molto in questo 2025: 3 sconfitte e 5 pareggi con una sola vittoria. Sir Claudio sembra orientato a riconfermare la squadra vista contro Fiorentina ed Inter. Un 3-5-2 con Shomurodov e Dovbyk. Dietro di loro ci saranno Angelino e Soulé. Il grande dubbio riguarda però la mediana. Con Pellegrini infortunato, è lotta a tre tra Gourna-Douath, Pisilli e Paredes. Sicuri del posto da titolare sia Cristante che Koné. Vista l'importanza della partita, insieme alla squadra è partito anche Paulo Dybala, che sarà presente in panchina per dare sostegno ai suoi.

(La Repubblica)