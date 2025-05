Tieni in alto i tuoi color

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - A fine ottobre, a Firenze, perdemmo la dignità, nelle ultime 18 partite abbiamo rimediato e riparato la classifica, ma quella partita va ancora sanata. [...] L’imperdonabile rossore della vergogna dei mesi di settembre e ottobre, oggi viene sostituito dal rosso Roma e dal giallo Roma delle bandiere (acclarati i pantoni, definiamo pure i nomi dei colori): portatele. Se con l’Athletic valse “solo” un ottavo, questo è un quarto di finale per andare a giocare la Champions o almeno l’Europa League, o almeno almeno, la Conference. Perché delle quattro che restano non possiamo sbagliarne una per arrivare in Europa dove è giusto, santo e doveroso stare. [...] E poi a Firenze ancora fanno festa per un paio di risultati ottenuti negli ultimi tempi contro di noi, come d’altronde noi facemmo festa quando nel 1993 andarono in serie B (anche perché ce li mandammo noi). Roma-Fiorentina nel grande romanzo della Roma è un romanzo a sé scritto da decine, macché dico decine, milioni (quanto vale Batistuta?), di doppi ex: Pruzzo, Liedholm, Mazzone, Bernardini, Ranieri, Salah, Da Costa, Graziani, De Sisti, Vierchowod, Toni e tanti eccetera fino ad arrivare a citare doverosamente Maldera e Astori. [...] In palio c’è sempre la bandiera quando gioca la Roma. Dopo l’“andata”, anche perché stavolta non c’è ritorno, conta un po’ di più. Portatela, affidate al cielo quei colori che non devono più conoscere il viola di una vergogna.

(ilromanista.eu)

