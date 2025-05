Tensione Toro, la contestazione si allarga

Contestazione, a tutti i livelli. L'ultima partita del campionato del Torino segnerà un salto in alto nella protesta dei tifosi: la sconfitta di Lecce ha lasciato il segno nell'ambiente granata che non ha gradito la traiettoria presa dalla squadra di Vanoli, capace di collezionare soltanto un punto nelle ultime quattro partite e una sola vittoria nelle ultime otto (contro l'Udinese). Così domenica sera la cornice della sfida con la Roma, fondamentale per i giallorossi per coltivare il sogno di qualificazione alla Champions League, sarà di contestazione non solo più nei confronti dei vertici societari ma anche dei giocatori. (...)

L'unico a essere risparmiato dovrebbe essere proprio Paolo Vanoli: il tecnico ha conquistato fin dalla prima ora il pubblico granata e il feeling non si è spezzato. (...) Capitolo campo: Vanoli proverà a recuperare Elmas, reduce da un problema alla coscia sinistra, mentre restano in dubbio Coco e Nije.

(corsport)