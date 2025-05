Tanti interrogativi su Dovbyk: il futuro è in bilico

L'attacco della Roma della prossima sta-gione è ancora avvolto nel mistero. In attesa di sciogliere il nodo allenatore, la Roma si interroga infatti su Artem Dovbyk che, a causa di un problema muscolare, ha saltato le ultime due partite di campionato contro Milan e Torino, chiudendo la stagione con 17 gol tra campionato e coppe. Un bottino niente male, considerato l'esordio in Italia e i tre cambi di allenatore (De Rossi, Juric e Ranieri), ma in troppe occasioni l'ex bomber del Girona non ha convinto in pieno. (...) Anche Sir Claudio, a dire il vero, in più di un'occasione ha manifestato perplessità sul reparto offensivo, il meno prolifico (con 56 gol) tra le prime nove squadre della serie A. Ad alimentare il mistero ieri ci ha pensato Yuliia, la moglie dell'attaccante ucraino, che ha risposto ad una domanda su Instagram: «A Roma stiamo bene e ci godiamo il tempo qui e ora. Vivo a lungo con la convinzione di non sapere dove ci porterà la vita del calcio. Mi concentro su tutto ciò che è piacevole, prestando meno at-tenzione agli svantaggi. Dop-tutto, chissà quanta vita romana avremo?». La risposta arriverà a breve. (...)

(gasport)