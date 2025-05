Svilar si blinda: "Sono a casa". Ora il rinnovo

Ha vinto lui la partita, con quelle cinque parate spettacolari e decisive che hanno annichilito una Fiorentina arrembante e che ci ha provato fino all’ultimo. L’ha vinta Mile Svilar come tante altre nel corso di questi diciannove risultati utili consecutivi, con le sue prestazioni ormai sempre di livello che hanno stregato non solo la sua squadra, non solo i suoi tifosi, ma anche i top club di tutta Europa che lo stanno cercando. (...) E domenica sera, dopo la partita, quando da professionista è rientrato al Fulvio Bernardini e si è sottoposto subito a trattamenti fisioterapici per sciogliere i muscoli, ha voluto immediatamente ringraziare l’Olimpico per quei messaggi d’amore che non lo hanno mai lasciato indifferente: "Grazie di cuore romanisti, questa è casa mia". (...) Tempo al tempo, le parti da diverse settimane stanno lavorando sull’accordo che presto potrebbe portare alla firma e ai festeggiamenti. L’agente di Svilar si trova nella Capitale, dieci giorni fa ha ricevuto l’ultima offerta (temporale) da Ghisolfi: tre milioni netti a stagione più uno di bonus per cinque anni. Una proposta importante e che se limata leggermente potrà portare al sì. Cosa manca allora? L’accordo su quella clausola rescissoria proposta dall’entourage del giocatore e che non convince ancora i dirigenti della Roma. (...)

(corsport)