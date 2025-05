Svilar ora è in bilico: trattativa bloccata sul nuovo contratto

È l'uomo che sta tenendo in piedi la Roma nella rincorsa ad un posto Champions, ma, il futuro di Mile Svilar è tutt'altro che scontato. Il belga, che ha un contratto fino al 2027, ha espresso in più occasioni il desiderio di rimanere in giallorosso. A Roma è riuscito a creare un legame speciale con i tifosi, tanto da dedicargli un coro ed uno striscione. La società, per ora, è ferma a dei contatti esplorativi e non è ancora stata presentata un'offerta strutturata. Il club, pur riconoscendo il suo valore, non ha ancora formalizzato nessuna proposta e in questo momento l'ipotesi rinnovo passa in secondo piano rispetto alla necessità di far cassa. [...] L'ipotesi che la Roma possa valutare una sua cessione, infatti, è sul tavolo da settimane e ciò dipende più per questioni di bilancio che di volontà delle parti. Svilar, dal canto suo, ha però ribadito la volontà di restare e per lui la Roma è una priorità. [...] Intanto la squadra oggi tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida contro l'Atalanta di lunedì sera. L'aggancio al quarto posto, diviso con Juventus e Lazio, fa sognare i tifosi. Tornare in Champions dopo 7 anni sarebbe un vero e proprio miracolo firmato Claudio Ranieri.

(La Repubblica)