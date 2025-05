Stretta di mano con un tifoso: "Forza Roma!"

Siparietto calcistico ieri pomeriggio per papa Leone XIV all'uscita dalla basilica di Santa Maria Maggiore dove aveva appena reso omaggio alla tomba di Francesco: un fedele, tifoso della Roma, si è avvicinato al van nero sul quale il Pontefice era seduto accanto all'autista e stringendogli la mano ha gridato "Forza Roma!". Papa Prevost non si è tirato indietro e anzi ha ricambiato il tifoso con un sorriso. Proprio dopo la sua elezione, da più parti è stato confermato il suo interesse per il calcio e proprio per la Roma. Tanto che la società giallorossa ha annunciato di voler dedicare una maglia al Papa. [...]

(corsera)