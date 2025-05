Stadio Roma, lunedì il via agli scavi archeologici

Lunedì prossimo, il 12 maggio, gli archeologi e scavatori torneranno al lavoro a Pietralata per riprendere i sondaggi archeologici. La ripresa di queste operazione è fondamentale per completare il progetto definitivo. La Roma è ormai vicina alla conclusione della fase progettuale e nei prossimi giorni potrebbe già esserci la consegna di quello definitivo. La consegna potrebbe avvenire tramite drive, dove i progettisti incaricati dalla società giallorossa caricherebbero, volta per volta, le parti del progetto definitivo in modo da farle analizzare a chi di dovere. [...] Gli scavi inizieranno dalle aree libere, mentre, rimarranno indietro cinque o sei particelle catastali su cui il Comune sta terminando l'analisi del bosco e del valore botanico. Compiuta questa parte, si potrà andare avanti con gli scavi.

(Il Messaggero)