Stadio Roma a Pietralata: tafferugli con la polizia, niente scavi archeologici

Il primo round finisce con la Roma costretta a far retrocedere i due camion e gli operai che avrebbero dovuto iniziare con le operazioni preliminari di recinzione delle aree su cui, poi, gli archeologi avrebbero effettuato i sondaggi richiesti dalla Soprintendenza per lo Stadio.

Lo scenario è Pietralata, via degli Aromi. Ieri mattina, la Roma si presenta per avviare i lavori di analisi archeologica del terreno: devono montare le recinzioni in un'area dove il Comune ha dato il via libera all'effettuazione degli scavi. Ci sono i vigili urbani e la polizia. C'è un tecnico dell'assessorato all'Ambiente del Comune. E ci sono i comitati no stadio e sono una sessantina di persone.

Sin dall'inizio si capisce che non sarà una mattinata semplice: i comitati hanno deciso di alzare il livello dello scontro e impedire fisicamente l'accesso all'area usando le tecniche No Tav. [...] Per minuti su minuti, anche attaccando la stampa, i comitati fanno blocco. Impediscono di entrare. Chiedono le autorizzazioni. E quando le autorizzazioni arrivano chiedono l'arrivo dei Carabinieri forestali. La polizia tenta di trovare un accordo ma dall'altro lato la risposta è sdraiarsi a terra. [...] Gli animi si scaldano: le forze dell'ordine tentano di spostare i manifestanti per consentire il transito dei due camion. E, ovviamente, scoppiano parapiglia, tafferugli, spinte e controspinte. [...]

A quel punto dalla società giallorossa parte un conciliabolo telefonico e, alla fine, i camion vengono fatti retrocedere. [...] Si tornerà a Pietralata, ovviamente, perché i sondaggi archeologici sono un passaggio essenziale senza il quale non si può proseguire nel progetto. Ma lo si farà dopo aver ricalibrato la gestione dell'accesso.

[...] La richiesta è aprire l'ennesimo confronto dopo quello del dibattito pubblico durato mesi. Insomma, riprende quota quella frangia della politica che cavalca i no a qualsiasi opera pubblica alla ricerca del consenso. [...]

Dall'altro lato, la risposta del Campidoglio è affidata a una nota dell'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia: «È necessario che i sondaggi archeologici previsti per la realizzazione dello stadio a Pietralata si svolgano, come previsto, nel pieno rispetto della normativa vigente: l'idea che un'attività autorizzata possa essere impedita da iniziative estemporanee è inaccettabile. Allo stesso tempo, è fondamentale evitare ogni forma di tensione e scongiurare l'uso della forza». E interviene anche l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato: «Con i "no" questa città è già morta in passato, serve il dialogo e il confronto». [...]

