Sprint Roma: arrivano gli americani

[...] Da qualche giorno a Trigoria circolano diversi manager americani che si muovono per conto del presidente. Si tratta di Eric Williamson, che si occupa dello sviluppo affari, e di Ana Dunkel, la direttrice finanziaria alla quale Dan Friedkin ha demandato altre questioni interne, visto che la Roma non ha ancora nominato la nuova figura di riferimento dopo l'allontanamento di Anna Rabuano. Della delegazione inoltre fa parte l'immancabile Ed Shipley, aviatore e braccio destro di Dan, incaricato da un anno e mezzo di seguire da vicino le vicende della squadra e della società.

Il presidente, a differenza del figlio Ryan, non si vede a Roma dal marzo 2024. Era in tribuna all'Olimpico per la partita contro il Sassuolo, vinta 1-0 durante la gestione De Rossi. C'è chi assicura che tornerà per l'ultima in casa, contro il Milan, quando lo stadio tributerà un emozionato saluto a Claudio Ranieri. [...]

E poi c'è appunto la questione stadio. Il sindaco Gualtieri era convinto che il progetto sarebbe stato consegnato il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, ma la morte del Papa ha ovviamente modificato l'agenda mondiale. E' possibile che il dossier venga presentato già la prossima settimana, con conseguente avvio del lungo iter politico e burocratico. [...] L'obiettivo di inaugurarlo nell'anno del centenario del club, quindi nel 2027, è già sfumato per il ritardo nella proposta finale. Ma a Trigoria e a Houston sono convinti di poter vivere la prima partita a Pietralata nel 2028. [...]

