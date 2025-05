Simplicio: "Roma mi manca. Ranieri è un signore del calcio, spero che i giallorossi vadano in Champions"

SPORT WEEK - L'ex calciatore giallorosso Fabio Simplicio ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale sportivo, parlando in generale della sua vita attuale e carriera sportiva, con ovviamente un pensiero al periodo nella Capitale dal 2010 al 2012. Queste le sue parole: "Quanto mi manca Roma, tornerò presto. Anche solo per mangiare. Eravamo un gruppo straordinario, allenato da un signore del calcio come Ranieri. In spogliatoio era una festa continua, eravamo sempre a scherzare. Avevamo anche tanti campioni, come Totti e De Rossi. Due brasiliani nati per sbaglio a Roma. Daniele, poi, aveva proprio l'animo carioca. Ho anche provato a portarlo in Brasile come allenatore, c'era stata una possibilità. Lui mi aveva dato la sua disponibilità e ne stavamo parlando. Chissà se in futuro succederà mai".

Poi un curioso aneddoto: "Le voglio raccontare questa: una volta dopo una festa di carnevale io e molti compagni ci siamo presentati in campo in condizioni pietose. Ranieri ci prese da parte e ci disse: "Brasiliani cosa avete combinato ieri?". Davvero non ne prendevamo una, è stato un inferno. Eravamo ancora ubriachi dalla sera prima". In conclusione un ultimo augurio: "Spero che il Parma si salvi e che la Roma raggiunga la Champions".