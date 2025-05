Si va verso la conferma dell’undici di San Siro

Squadra che vince, non si cambia. [...] Il dubbio, più che negli uomini, sarà quello dell’atteggiamento: aggredire subito alti la Fiorentina, come fatto a San Siro, o non concedere inizialmente spazi per poi approfittare, nella ripresa, di un prevedibile calo atletico degli uomini di Palladino, reduci dalla trasferta in terra spagnola dove hanno affrontato il Betis nella sfida d’andata delle semifinali di Conference. Davanti all’insostituibile Svilar, si va verso la conferma del reparto arretrato composto da Celik, Mancini e “Stachanov” Ndicka. In mediana, sulle fasce pronti ad agire Soulé sulla destra, pronto a mettere in difficoltà Comuzzo con le sue accelerazioni, e Angelino, in mediana Cristante e Koné sono certi di una maglia, Pisilli proverà ad insidiare Pellegrini per partire dal primo minuto. In attacco il doppio centravanti, Shomurodov insieme a Dovbyk. [...]

