Shomurodov guida l'attacco. Le Fée resta al Sunderland

Ultimi novanta minuti per la Roma, che stasera a Torino si gioca il suo futuro europeo con l'obiettivo Champions ancora nel mirino. Ranieri recupera Dovbyk, ma l'attaccante ucraino, dopo solo un allenamento in settimana (...), partirà dalla panchina. Sarà quindi nuovamente Eldor Shomurodov a guidare l'attacco. Nessuna rivoluzione tattica rispetto alla sfida con il Milan: si va verso la conferma del 3-5-2, con Saelemaekers ad agire da seconda punta e Soulé sulla corsia destra. Un assetto che può trasformarsi in 4-3-3 a gara in corso. Matías Soulé si conferma un elemento chiave, specialmente in trasferta, dove ha realizzato tutti i suoi cinque gol stagionali in campionato (...). Sulla fascia sinistra agirà Angeliño, con Cristante, Koné e Paredes (quest'ultimo favorito su Pisilli) a centrocampo. Davanti a Svilar, confermata la linea difensiva con Celik, Mancini e Ndicka.

Nei minuti finali, potrebbe esserci spazio per Mats Hummels, alla sua ultima apparizione prima di appendere gli scarpini al chiodo. (...) L'eventuale qualificazione in Champions porterebbe nelle casse giallorosse almeno 40 milioni di euro. Intanto, una buona notizia arriva dal mercato: la promozione del Sunderland in Premier League ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per Le Fée. La Roma incasserà 18 milioni di euro più 6 di bonus (...). Questa cifra potrebbe essere reinvestita per il riscatto di Saelemaekers dal Milan (...), mentre non sembrerebbe coinvolto nella trattativa il futuro di Abraham.

(Messaggero)