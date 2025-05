Senza Champions Ranieri cambia rotta su tecnico e mercato

L'attacco diretto alla direzione arbitrale ha mostrato una versione inedita di Claudio Ranieri. Evidentemente deluso dal risultato ottenuto al Gewiss Stadium, di come è arrivata la sconfitta contro l'Atalanta e dell'occasione persa per raggiungere il quarto posto. Il tecnico della Roma era il primo a credere nella Champions. Per i giallorossi non c'è ancora nulla di certo, ma, il match point di Bergamo era l'occasione giusta per mandare un segnale. Invece la partita si è chiusa tra le polemiche. [...] Addio al biglietto da visita per convincere il nuovo allenatore e addio al ritorno economico fondamentale per il bilancio. [...] Senza i soldi della Champions diventa tutti più difficile. La Roma dovrà quindi vendere almeno un big per far quadrare i conti. Il nome individuato è quello di Mile Svilar, nonostante la trattativa ancora in corso per il rinnovo. [...]

(La Repubblica)