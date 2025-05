Se segna per prima, la Roma vince

Se segna per prima, diventa praticamente imbattibile. Almeno così succede da quando Friedkin ha telefonato a Claudio Ranieri. [...] In campionato ha fruttato già 13 vittorie e 1 pareggio, quello di Bologna riacchiappato all'ultimo respiro dopo la rete che ruppe l'equilibrio segnata da Saelemaekers. [...] Negli ultimi tempi poi la combinazione magica, uno Roma e zero gli altri, ha migliorato le percentuali e avvicinato sensibilmente la zona Champions: 8 volte nelle ultime 12 giornate Ranieri ha capitalizzato al massimo l'unico gol della partita. [...]

Viceversa, la Roma non si sottrae al duello quando subisce il primo colpo. Nella serie di imbattibilità di 19 giornate le è successo in 6 occasioni: in due casi ha addirittura ribaltato la situazione (Udinese, Como) ottenendo il massimo, in quattro ha evitato invece la sconfitta. [...] Anche su questo elemento il contributo di Ranieri è visibile. Spesso l'allenatore ricorda ai calciatori una importantissima banalità: le partite sono lunghe, bisogna restare dentro al gioco fino all'ultimo secondo sperando che un episodio possa sovvertire il copione negativo. [...]

(corsport)