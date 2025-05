Saelemaekers tra rinascita e futuro

IL TEMPO (L. PES) - La notte di Ranieri potrebbe essere un po' anche quella di Saelemaekers. Domenica sera l'Olimpico saluterà Sir Claudio all'ultima in panchina davanti ai suoi tifosi nel delicato match contro il Milan che deciderà le sorti europee della Roma per la prossima stagione. Ma contro i rossoneri potrebbe anche essere l'occasione giusta per rivedere in campo Saelemaekers, finito un po' in ombra da qualche settimana. Soltanto quattro minuti nelle ultime tre di campionato e l'ultima da titolare che risale a un mese fa. (...) Poi però il calo del minutaggio e le panchine che hanno fatto discutere. Dal match contro l'Inter in poi il tecnico ha cambiato volto alla sua Roma: Shomurodov accanto a Dovbyk, Koné in cabina di regia e Soulé nel ruolo che per tutto l'inverno ha occupato il numero cinquantasei. Una squadra con più motore nelle gambe a dispetto della qualità di Paredes (...). Ma oltre alle scelte dell'allenatore in ballo c'è anche il futuro dell'esterno. In estate Roma e Milan si erano accordate per i prestiti senza condizioni di Saelemaekers e Abraham rinviando alla fine del campionato ogni discorso (...). La volontà del belga e quella del club giallorosso sono chiare da settimane: rimanere nella Capitale. (...). Più complesso, invece, il riscatto di Abraham da parte del Milan (...). Ma ogni discorso (...) è rinviato alla nomina del nuovo ds. (...) Tutto ancora da vedere, insomma, ma intanto Saelemaekers spera di tornare titolare per provare a pungere da ex e tenere vive le speranze Champions della Roma.

Emozioni da dominare per Ranieri che oggi parlerà in conferenza stampa (...) e che sarà sommerso dall'amore dei suoi tifosi (...). Ma i tre punti contro i rossoneri sono d'obbligo, sperando che Juve e Lazio possano perdere punti (...). Ma attenzione anche alle inseguitrici (...). Ma la Roma non può fare conti e anche il pubblico sarà dalla parte della squadra. Vietata la trasferta ai tifosi rossoneri e soprattutto la voglia di rivalsa dopo che nella serata della finale di Coppa Italia hanno imbrattato seggiolini e bagni della Sud (...). Oggi, infine, l'operazione al tendine di Lorenzo Pellegrini (...).