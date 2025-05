Saelemaekers in cerca di minutaggio, Dovbyk-Shomurodov verso la conferma

IL ROMANISTA - I giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri dopo la vittoria di domenica contro la Fiorentina sono terminati ed è il momento di tornare a lavoro. Questa mattina Trigoria tornerà nuovamente a popolarsi, con la squadra che farà ritorno al campo per iniziare a preparare la trasferta di lunedì a Bergamo contro l'Atalanta. Tutti presenti tranne Paulo Dybala, che continuerà le terapie per tornare il prima possibile. Mancano ancora tre partite per cercare di centrare l'obiettivo principale: l'accesso alla prossima Champions League. Fino a poche settimane fa sembrava un miraggio, ma ora la classifica dice che la Roma è quinta a pari merito con Juventus e Lazio. [...]

Anche contro la Dea, Ranieri sembrerebbe orientato a riproporre lo stesso undici che ha battuto l'Inter e la Fiorentina. In porta c'è l'inamovibile Svilar e davanti a lui il terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Soulé e Angelino sugli esterni con Cristante, Koné e uno tra Paredes e Pellegrini. Davanti tiene banco l'opzione doppia punta con Shomurodov e Dovbyk. Saelemaekers dopo due panchine consecutive, spera invece di tornare.

