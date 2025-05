Saelemaekers contro il passato per garantirsi il futuro a Trigoria

Il futuro di Alexis Saelemaekers è avvolto dall'incertezza. L'esterno belga, dopo un periodo da titolare fisso, ha visto ridursi drasticamente il suo impiego nelle ultime settimane, (...). Domenica, contro il suo passato rossonero, punta a ritrovare un posto da titolare e spera in un "gol dell'ex" in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione all'Olimpico con la maglia giallorossa. I contatti per il riscatto dal Milan sono fermi da gennaio. La Roma ha chiarito di non voler investire i 20/25 milioni richiesti. Sull'esterno ci sono interessi dalla Premier League (Nottingham Forest, West Ham, Newcastle), ma ogni discorso è rinviato (...). In ballo c'è anche il futuro di Abraham, che dovrebbe rientrare a Trigoria.

Per la cruciale sfida di domenica, Saelemaekers è in vantaggio su Rensch per una maglia da titolare. In attacco, dopo la deludente prestazione della coppia Shomurodov-Dovbyk contro l'Atalanta, uno dei due potrebbe partire dalla panchina, con Soulé confermato sulla trequarti. (...) Si profila un'altra panchina per Paredes, mentre oggi Pellegrini si sottoporrà a un'operazione in Finlandia.

All'Olimpico mancheranno i tifosi del Milan, a seguito della chiusura del settore ospiti (...). Questa decisione è maturata dopo gli incidenti avvenuti il giorno della finale di Coppa Italia, (...), con atti vandalici nella Curva Sud, inclusi danneggiamenti a un murale dedicato ad Antonio De Falchi. Sport e Salute ha assicurato che per domenica sarà tutto ripristinato.(Messaggero)