Saele, Roma in pressing ma Tare lo rivuole

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - [...] Florent Ghisolfi (con lui anche il team manager Ricchio e Lorenzo Vitali) e Igli Tare (neo ds del Milan), con Giuseppe Riso come intermediario, hanno tenuto un incontro a Milano per iniziare a parlare delle situazioni legate ad Alexis Saelmaekers e Tammy Abraham. [...]

Se la scorsa estate si poteva quasi pensare ad uno scambio alla pari tra Abraham e Saelemaekers, ora gli scenari sono cambiati. Il centravanti inglese non ha convinto a pieno i rossoneri, che invece per il belga chiedono circa 20 milioni di euro senza contropartite. Queste le prime richieste posate sul tavolo anche se la volontà di Tare sarebbe quella di riportare in maglia rossonera l’esterno belga. [...] Ancora non è pianificata la data di un nuovo incontro, ma a breve torneranno a sedersi al tavolo delle trattative, nel mentre i contatti tra le parti non verranno interrotti.