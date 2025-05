Rompicapo Champions

Ci sono almeno 40, se non 50, milioni di buoni motivi per sperare nella qualificazione in Champions. Il tesoretto che il quarto posto porterebbe nella casse dei Friedkin fa gola, ma la sconfitta di Bergamo ha complicato i piani. Ranieri era scuro in volto, pronto a scatenarsi contro il Var (Abisso). Poi a mente fredda ha parlato alla squadra e ha chiesto a tutti di non mollare. La classifica adesso sorride un po' meno e il destino non è più nelle mani della Roma. Juve e Lazio si trovano a +1 (64 a 63) con due gare ancora da giocare. Dietro ci sono Bologna e Milan. Il calendario più "sempli-ce" lo hanno i bianconeri che affronteranno Udinese e Venezia. Serve un aiuto dell'amico Di Francesco, ma prima di tutto servono

sei punti con Milan e Torino. (...) La sconfitta di Bergamo ha portato la Roma al sesto posto in classifica che ad oggi porta in Conference League. Ma non ha abbassato il morale della squadra che non vuole mollare di un centimetro. La polemica arbitrale - in parte - è servi-ta anche a caricare i giocatori. Il gruppo si è compattato. Domenica sarà l'ultima gara all'Olimpico e nessuno vuole che l'allenatore saluti con una sconfitta. (...) L'obiettivo è arrivare alla trasferta di Torino con la Champions ancora a portata di mano. La Roma all'ultima giornata potrà puntare sul fatto di giocare con un 'Toro' privo di motivazioni. A differenza di Lazio e Juventus che giocheranno con due squadre che lottano per non retrocedere. (...)

(Il Messaggero)