Roma, tre colpi per mister X

La Roma del futuro non sarà demolita ma subirà una ristrutturazione profonda. A immagine e somiglianza del nuovo tecnico che potrà beneficiare dei soldi della Champions qualora a Ranieri dovesse riuscire il miracolo. (...) Sarà un futuro più solido rispetto al presente nel quale alcuni protagonisti non hanno ottenuto i risultati sperati. Come Artem Dovbyk, reduce da una stagione poco entusiasmante. (...) E se a guidare la Roma sarà Maurizio Sarri, allora bisognerà rivoluzionare il pacchetto offensivo perché lui predilige attaccanti centrali capaci di attaccare la profondità e di partecipare alla manovra attivamente. Come lo erano Ciro Immobile alla Lazio, Gonzalo Higuain al Napoli (è stato in grado anche di sfruttare Mertens come falso nove e alla Roma troverebbe Dybala e Soulé) e Cristiano Ronaldo alla Juventus: tutti hanno superato le 30 reti stagionali. Dovbyk, quest'anno, è fermo a 17. Anche con Gian Piero Gasperini il centravanti avrebbe una funzione determinante, sarebbe il punto di riferimento di trequartisti ed esterni. (...) Il successore di Claudio pretenderà anche un nuovo centrocampista versatile che sappia inserirsi tra le linee e impostare. Sarebbe dovuto essere Pellegrini ma il suo stato di forma nell'ultimo anno non lo ha aiutato. (...) Dunque, una ricostruzione profonda che potrebbe prevedere l'acquisto anche di un nuovo centrale che possa far rifiatare Mancini. Sempre se Ndicka non sarà ceduto in nome del fair play finanziario, a quel punto di difensori ne serviranno due. (...)

(Il Messaggero)