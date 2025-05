Roma sempre più su. Ranieri all'assalto: "Vietati i rimpianti"

Prima di diventarne il "garante", Claudio Ranieri vuole spingere la Roma più in alto che può. A tre passi dalla gloria chiamata Champions. [...] La missione Atalanta è un'altra sfida piena di insidie, ma lassù dov'è arrivato e con la sua esperienza di 498 panchine in A l'allenatore ha un vantaggio sui colleghi: non soffre di vertigini. [...] Il concetto non cambia nemmeno a pochi passi dal "rettilineo finale", per dirla con le sue parole: occorre spingere sull'acceleratore per far parlare i suoi già rumorosissimi numeri. Per aggiornarli. "Adesso ci stiamo giocando qualcosa di importante - ha spiegato ieri il tecnico -, non pensavamo di poterlo fare. Sarà difficile, ma daremo il massimo contro una squadra che è un rullo compressore". [...]

Per la prima volta da quando siede sulla panchina della Roma Sir Claudio sfiderà l'Atalanta con la spinta e il supporto del presidente Dan Friedkin, in Italia dopo 9 mesi di assenza. [...] "E' stato un buonissimo incontro: ha fatto i complimenti alla squadra", ha aggiunto l'allenatore. [...] Al terz'ultimo assalto, Ranieri darà fiducia agli uomini che lo hanno seguito senza esitazioni in questa splendida rimonta. Da Svilar (di cui è imminente il rinnovo) a Ndicka, [...] passando per il "motore" Koné e il genietto Soulé. [...] E il domani? Sul suo ruolo dietro ad una scrivania di "senior advisor" a partire dalla prossima estate, Ranieri ha confermato: "Non sono mai stato un uomo immagine, io sono un garante e avrò voce sul futuro della Roma". [...]

(gasport)