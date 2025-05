Roma, scatto per Fabregas ma prima c'è il Torino e l'assalto alla Champions

Claudio Ranieri ha assicurato che "la Roma ha già scelto il nuovo allenatore", alimentando l'attesa dei tifosi per l'annuncio ufficiale (...). Con il campionato ormai agli sgoccioli, già da stasera o al massimo domani mattina, gli occhi saranno puntati sui canali social del club per il comunicato che darà il via al nuovo corso.

(...) La decisione finale spetta a Dan Friedkin, (...) e Ranieri ha più volte sottolineato come "il nuovo allenatore prima arriva, meglio è".

Esclusi sogni come Klopp e Ancelotti, e con Conte diviso tra altre opzioni, la Roma valuta profili concreti. Le recenti dichiarazioni di Fabregas ("Non è importante se resto o meno. Il Como continuerà anche senza di me. Ciò che conta è il progetto...") hanno riacceso le speranze di vederlo sulla panchina giallorossa, (...) per guidare un progetto giovane e sostenibile.

Altra pista porta a Gian Piero Gasperini, da sempre apprezzato da Ranieri. (...) L'attuale tecnico dell'Atalanta non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro (...). Tra gli altri italiani, si fanno i nomi di Montella e Farioli, mentre per un profilo straniero restano in lizza Hutter e Rose.

Nell'attesa, la Roma stasera contro il Torino cercherà di conquistare il quarto posto. Una vittoria potrebbe non bastare: servirà un passo falso della Juventus a Venezia per accedere alla Champions League. Altrimenti, sarà nuovamente Europa League. Ranieri dovrebbe confermare la formazione vista contro il Milan: Svilar (premiato miglior portiere della Serie A e in attesa di rinnovo) tra i pali; difesa a tre con Celik, Mancini e Ndicka; Angeliño a sinistra e Saelemaekers a destra (...); Paredes in regia con Koné e Cristante mezzali; in attacco, data l'assenza di Dybala e Pellegrini, spazio a Soulé e Shomurodov. Dovbyk, convocato, partirà dalla panchina.

Intanto, buone notizie per le finanze giallorosse arrivano dall'Inghilterra: la promozione del Sunderland in Premier League ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per Enzo Le Fée. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo per 18 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% su una futura plusvalenza. Un'importante boccata d'ossigeno per il bilancio della Roma (...).

(Repubblica)