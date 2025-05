Roma, rebus panchina: Ranieri vuole Gasperini, i tifosi sognano Klopp

Domenica sera Claudio Ranieri si è lasciato avvolgere dall'amore di tutti i tifosi romanisti e dal tributo per l'ultima panchina all'Olimpico. Una festa celebrata prima, durante e dopo la partita contro il Milan, fino al giro di campo con i nipoti Dorotea e Orlando. Ma il lavoro di Sir Claudio ancora non è finito. Domenica c'è il Torino nell'ultima gara di campionato che deciderà a quale competizione europea parteciperà la Roma il prossimo anno. (...) L'attenzione dei tifosi, però, ora è tutta sull'allenatore del futuro. Mesi di colloqui, sondaggi, voci e indiscrezioni troveranno una conclusione nei prossimi giorni: al termine del campionato la Roma ufficializzerà il nome. Il nome in cima alla lista dei desideri del senior advisor Ranieri è quello di Gian Piero Gasperini, in cui vede la sintesi migliore tra le ambizioni della piazza e i disegni economico-finanziari del club. La trattativa tra le parti va avanti da mesi, tra smentite pubbliche e fitti colloqui privati sul futuro progetto tecnico. Le richieste di Gasperini sono tante e spaziano dal mercato, alla dirigenza, fino allo stipendio. La richiesta è alta, in linea con l'ingaggio da 5 milioni (più corposi bonus) previsti dall'attuale contratto con l'Atalanta. (...) Un nome spazzi via errori, critiche e malumori attorno alla sua gestione del club. E così ha iniziato a prendere quota quello di Jurgen Klopp, ora capo globale dell'area calcio del gruppo Red Bull. Un ruolo dirigenziale di altissimo profilo con un ingaggio da 15 milioni di euro l'anno. Un profilo apparentemente inavvicinabile. Ma i tifosi sognano. (...)

(La Repubblica)